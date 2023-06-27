Нацкомиссия рекомендует рассмотреть переименование Запорожья

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам.

Источник: перечень рекомендаций Нацкомиссии

Детали: Известно, что специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

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Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название".

Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству.

Теперь у местной власти есть 6 месяцев, чтобы доказать о целесообразности областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

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В то же время чтобы переименовать Запорожскую область, нужно вносить изменения в Конституцию, для которого должна быть поддержка парламента более 300 голосов. В Украине уже есть прецеденты, когда меняли областной центр, оставив название региона - Днепр и Днепропетровская область, Кропивницкий и Кировоградская область.

Справочно: Эта комиссия имеет большое влияние на изменение топонимов, деятельность ее направляется и координируется Кабмином.

Согласно закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", заключение Нацкомиссии по стандартам государственного языка о соответствии предложений стандартам государственного языка является обязательным для учета при принятии решений о переименовании соответствующего географического объекта.

Национальную комиссию возглавляет Владимир Мозгунов.