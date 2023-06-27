Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США запровадили санкції проти компаній, які сприяли діяльності ПВК "Вагнера" в Африці

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 22:18
США запровадили санкції проти компаній, які сприяли діяльності ПВК Вагнера в Африці
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнера" та її засновником і ватажком Євгенієм Пригожиним.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США, який цитує "Європейська правда".

Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування "вагнерівців" для забезпечення її зброєю, зокрема в Україні та Африці.

Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність "вагнерівців" як у країні, так і за її межами.

Реклама:

Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.

Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".

Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.

ВІДЕО ДНЯ

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнера" до торговельного "чорного списку", а наприкінці минулого року наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Теми: СШАВагнерсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
США
США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
KPMG скорочує 5% робочих місць в США у рамках нової хвилі звільнень
У Конгресі США закликають Байдена передати Україні касетні боєприпаси
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: