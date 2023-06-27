Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США запровадили санкції проти компаній, які сприяли діяльності ПВК "Вагнера" в Африці

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 22:18
США запровадили санкції проти компаній, які сприяли діяльності ПВК Вагнера в Африці
Фото: Getty Images

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних із приватною військовою компанією "Вагнера" та її засновником і ватажком Євгенієм Пригожиним.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США, який цитує "Європейська правда".

Під обмеження потрапили компанії в Центральноафриканській Республіці, Об'єднаних Арабських Еміратах та Росії, що брали участь у незаконних операціях із золотом для фінансування "вагнерівців" для забезпечення її зброєю, зокрема в Україні та Африці.

Реклама:

Йдеться про гірничодобувну компанію Midas Resources SARLU, що базується в ЦАР і пов'язана з Пригожиним. Стверджується, що вона за рахунок прибутку з продажу видобутого золота фінансує діяльність "вагнерівців" як у країні, так і за її межами.

Інша південноафриканська компанія Diamville минулого року брала участь у схемі продажу золота, яка передбачала його конвертацію в долари США, які планувалось вивести після запровадження санкцій США проти кількох російських фінансових установ.

Дубайський дистриб’ютор Industrial Resources General Trading фінансову підтримку Пригожину через торгівлю з Diamville та допомагав із переказом готівки в Росію. Разом із нею у схемі брала участь і російська компанія ТОВ "ДМ".

ВІДЕО ДНЯ

Також санкції було запроваджено проти громадянина Росії Андрея Іванова – керівника групи компаній "Вагнер", який навесні 2023 року тісно співпрацював із компанією Пригожина Africa Politology та високопосадовцями уряду Малі над угодами з продажу зброї та гірничодобувними компаніями.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Ще у 2017 році США додали ПВК "Вагнера" до торговельного "чорного списку", а наприкінці минулого року наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Теми: СШАВагнерсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
04:00
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: