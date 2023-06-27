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США ввели санкции против компаний, которые способствовали деятельности ЧВК "Вагнера" в Африке

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 22:18
США ввели санкции против компаний, которые способствовали деятельности ЧВК Вагнера в Африке
Фото: Getty Images

Министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций против четырех физических и одного юридического лица, связанных с частной военной компанией "Вагнера" и ее основателем и главарем Евгением Пригожиным.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, который цитирует "Европейская правда".

Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России, участвовавшие в незаконных операциях с золотом для финансирования "вагнеровцев" для обеспечения ее оружием, в частности в Украине и Африке.

Речь идет о горнодобывающей компании Midas Resources SARLU, базирующейся в ЦАР и связанной с Пригожиным. Утверждается, что она за счет прибыли с продажи добытого золота финансирует деятельность "вагнеровцев" как в стране, так и за ее пределами.

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Другая южноафриканская компания Diamville в прошлом году участвовала в схеме продажи золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций США против нескольких российских финансовых учреждений.

Дубайский дистрибьютор Industrial Resources General Trading оказывал финансовую поддержку Пригожину через торговлю с Diamville и помогал с переводом наличных в Россию. Вместе с ней в схеме участвовала и российская компания ООО "ДМ".

Также санкции были введены против гражданина России Андрея Иванова – руководителя группы компаний "Вагнер", который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками правительства Мали над сделками по продаже оружия и горнодобывающими компаниями.

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ЧВК "Вагнера" появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где Россия имеет важные интересы – в частности Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике и Украине. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "вагнеровцы" участвовали в расправах над мирными жителями. В ЧВК сейчас вербуют заключенных из российских тюрем.

Еще в 2017 году США добавили ЧВК "Вагнера" в торговый "черный список", а в конце прошлого года наложили новые ограничения на экспорт технологий для "Вагнера" с целью дальнейшего ограничения ее возможностей из-за участия в российском вторжении в Украину.

Темы: СШАВагнерсанкции
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