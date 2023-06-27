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Посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 22:44
Посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим
Фото: Getty Images

Китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Про це Фу сказав в інтерв’ю кільком ЗМІ, зокрема Al Jazeera, повідомляє "Європейська правда".

Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: "Не бачу причин, чому ні".

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"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу.

Це не перший подібний коментар посла Китаю при ЄС, зауважує AL Jazeera. У квітні в інтерв'ю The New York Times він заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбас.

Хоча інші китайські посадовці та Міністерство закордонних справ зазвичай утримуються від подібних коментарів, Фу підкреслив в останньому інтерв’ю, що позиція Китаю щодо України "була дуже чіткою".

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"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів", – сказав він.

Співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Нагадаємо, що у квітні посол Китаю у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Більше про це тут: Китайський натяк: що стоїть за "помилкою" посла КНР у скандальній заяві про Україну.

Теми: КитайУкраїнаКрим
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