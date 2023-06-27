Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим

"Європейська правда"Вівторок, 27 червня 2023, 22:44
Посол Китаю несподівано підтримав прагнення України деокупувати Крим
Фото: Getty Images

Китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Про це Фу сказав в інтерв’ю кільком ЗМІ, зокрема Al Jazeera, повідомляє "Європейська правда".

Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: "Не бачу причин, чому ні".

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу.

Реклама:

Це не перший подібний коментар посла Китаю при ЄС, зауважує AL Jazeera. У квітні в інтерв'ю The New York Times він заявив, що КНР не визнає зусиль Росії з анексії українських територій, зокрема Криму й Донбас.

Хоча інші китайські посадовці та Міністерство закордонних справ зазвичай утримуються від подібних коментарів, Фу підкреслив в останньому інтерв’ю, що позиція Китаю щодо України "була дуже чіткою".

"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів", – сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітництво між Москвою та Пекіном зміцнилося після того, як 24 лютого Росія вирішила розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Китай відмовився критикувати дії Москви, натомість звинувативши США і НАТО в провокуванні Кремля, і розкритикував санкції проти Росії. Росія своєю чергою рішуче підтримала Китай на тлі напруженості у відносинах зі США щодо Тайваню.

Нагадаємо, що у квітні посол Китаю у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Більше про це тут: Китайський натяк: що стоїть за "помилкою" посла КНР у скандальній заяві про Україну.

Теми: КитайУкраїнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Китай
Китай підтримав Росію як "стратегічного партнера" після спроби заколоту
Держдеп прокоментував слова Байдена про "диктатора Сі"
Блінкен у Лондоні розповів колегам з G7 про візит до Китаю
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: