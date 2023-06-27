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Посол Китая неожиданно поддержал стремление Украины деоккупировать Крым

"Европейская правда"Вторник, 27 июня 2023, 22:44
Посол Китая неожиданно поддержал стремление Украины деоккупировать Крым
Фото: Getty Images

Китайский посол при Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам по состоянию на 1991 год.

Об этом Фу сказал в интервью нескольким СМИ, в частности Al Jazeera, сообщает "Европейская правда".

Когда китайского дипломата спросили о поддержке целей Украины, в частности возвращение оккупированных Россией украинских территорий, он ответил: "Не вижу причин, почему нет".

"Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай устанавливал отношения с бывшим Советским Союзом, мы так и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем", – указал Фу.

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Это не первый подобный комментарий посла Китая при ЕС, отмечает AL Jazeera. В апреле в интервью The New York Times он заявил, что КНР не признает усилий России по аннексии украинских территорий, в частности Крыма и Донбасса.

Хотя другие китайские чиновники и Министерство иностранных дел обычно воздерживаются от подобных комментариев, Фу подчеркнул в последнем интервью, что позиция Китая по Украине "была очень четкой".

"Мы выступаем за мир и считаем, что важно достичь мира как можно быстрее, решив разногласия за столом переговоров", – сказал он.

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Сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину.

Китай отказался критиковать действия Москвы, вместо этого обвинив США и НАТО в провоцировании Кремля, и раскритиковал санкции против России. Россия в свою очередь решительно поддержала Китай на фоне напряженности в отношениях с США по Тайваню.

Напомним, что в апреле посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Больше об этом здесь: Китайский намек: что стоит за "ошибкой" посла КНР в скандальном заявлении об Украине.

Темы: КитайУкраинаКрым
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