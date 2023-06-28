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У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 00:53
У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики
Скрін з мапи alerts.in.ua

У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу; Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів "Shahed".

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Тривогу оголошено у Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 

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Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях. В останніх трьох – також загроза застосування дронів "Shahed".

Станом на 02:00 тривогу оголосили також у Полтавській та Сумській областях.

Доповнено: Повітряну тривогу скасовано у всіх областях.

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Теми: повітряна тривога
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