У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики
Середа, 28 червня 2023, 00:53
У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу; Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів "Shahed".
Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Тривогу оголошено у Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
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Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях. В останніх трьох – також загроза застосування дронів "Shahed".
Станом на 02:00 тривогу оголосили також у Полтавській та Сумській областях.
Доповнено: Повітряну тривогу скасовано у всіх областях.
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