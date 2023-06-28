Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 00:53
У низці областей оголошували тривогу, була загроза застосування балістики
Скрін з мапи alerts.in.ua

У низці регіонів України оголошували повітряну тривогу; Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів "Shahed".

Джерело: alerts.in.ua, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Тривогу оголошено у Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях. В останніх трьох – також загроза застосування дронів "Shahed".

Реклама:

Станом на 02:00 тривогу оголосили також у Полтавській та Сумській областях.

Доповнено: Повітряну тривогу скасовано у всіх областях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
повітряна тривога
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет РФ
У низці областей оголошувалась повітряна тривога
У Запоріжжі пролунав вибух – ЗМІ
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: