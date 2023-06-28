В ряде областей объявляли тревогу, была угроза применения баллистики
Среда, 28 июня 2023, 00:53
В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу; Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики и дронов "Shahed".
Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ
Детали: Тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
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Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях. В последних трех - также угроза применения дронов "Shahed".
По состоянию на 02:00 тревогу объявили также в Полтавской и Сумской областях.
Дополнено: Воздушная тревога отменена во всех областях.
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