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В ряде областей объявляли тревогу, была угроза применения баллистики

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 00:53
В ряде областей объявляли тревогу, была угроза применения баллистики
Скрин с карты alerts.in.ua

В ряде регионов Украины объявляли воздушную тревогу; Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистики и дронов "Shahed".

Источник: alerts.in.ua, Воздушные силы ВСУ

Детали: Тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. 

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Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях. В последних трех - также угроза применения дронов "Shahed".

По состоянию на 02:00 тревогу объявили также в Полтавской и Сумской областях.

Дополнено: Воздушная тревога отменена во всех областях.

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Темы: воздушная тревога
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