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Посли G7 зустрілися з новопризначеними членами ВККС

Середа, 28 червня 2023, 10:09

Посли країн Групи семи зустрілися із нещодавно призначеними членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це посли розповіли у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

На зустрічі посли привітали членів комісії з призначенням та висловили підтримку їхній роботі як важливій складовій судової реформи в Україні. 

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"Ми наголосили на важливості відновлення прозорого, заснованого на заслугах відбору нових суддів та перевірки чинних суддів. Ми також привітали їхню (членів ВККС) готовність тісно співпрацювати з Громадською радою доброчесності, коли вона буде сформована", – зазначили посли. 

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Нагадаємо, Вища рада правосуддя 1 червня призначила усіх членів нової Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), що було одним із завдань для України, які вона отримала разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. 

В експертній організації Фундація DEJURE, що спеціалізується на відстеженні судової реформи, привітали обрання нової ВККС і назвали подію "однозначною перемогою", але й зауважили, що серед нового складу бракує "агентів змін", зокрема немає жодного представника профільних неурядових організацій. 

Крім того, серед членів опинилися двоє суддів, щодо доброчесності яких у громадських експертів залишаються питання. 

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