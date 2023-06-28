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Послы G7 встретились с новоназначенными членами ВККС

Среда, 28 июня 2023, 10:09

Послы стран Группы семи встретились с недавно назначенными членами Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом послы рассказали в совместном Twitter, пишет "Европейская правда".

На встрече послы поздравили членов комиссии с назначением и выразили поддержку их работе как важной составляющей судебной реформы в Украине.

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"Мы отметили важность восстановления прозрачного, основанного на заслугах отбора новых судей и проверки действующих судей. Мы также приветствовали их (членов ВККС) готовность тесно сотрудничать с только что сформированным Общественным советом добропорядочности", – отметили послы.

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Напомним, Высший совет правосудия 1 июня назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

В экспертной организации Фундация DEJURE, специализирующейся на отслеживании судебной реформы, приветствовали избрание новой ВККС и назвали событие "однозначной победой", но и отметили, что в новом составе не хватает "агентов изменений", в частности нет ни одного представителя профильных неправительственных организаций.

Кроме того, среди членов оказались двое судей, относительно порядочности которых у общественных экспертов остаются вопросы.

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