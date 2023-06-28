Окупанти б’ють по 11 областях, атакували дронами Черкащину і Дніпропетровщину, є вбиті

Минулої доби окупанти обстрілювали 11 областей України, Луганщину поливали вогнем 115 раз, Черкащину і Дніпропетровщину атакували дронами, на Донеччині вбили 8 мирних мешканців.

Джерело: звіти ОВА

Полтавщина: у річницю теракту по ТЦ "Амстор" ворог знов атакував Кременчуцький район. Ракети Х-22 влучили у дачный кооператив. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Внаслідок обстрілу поранена одна дитина. Наразі стан дитини задовільний.

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Черкаська: уночі область зазнала ворожої атаки з повітря. Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі.

Рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу. На щастя, без потерпілих.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли із мінометів , Новгород-Сіверський район. Без втрат та руйнувань.

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Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільска, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Хотінська, Шалигинська громади.

Попередньо – без жертв серед мирного населення та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 49 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Середино-Будська, Есманська та Великописарівська громади.

Великописарівська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено чотири приватних житлових будинки, господарчу споруду, літню кухню, гараж, три легкові автомобілі.

Запорізька: на території області російські війська здійснили 77 атак по 16 містах і селах.

Додалося ще 40 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури: квартири, будинки, гаражі та інше майно людей.

Авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського, 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам. Від ворожих снарядів загинула одна людина, поранення отримали 9 осіб. У П'ятихатках травмовано 75-річного чоловіка, поранення отримали 70-річний житель Оріхова та жінки 87 та 78 років.

Серйозні травми отримали п’ять жителів Преображенки. На жаль, від отриманих поранень загинув 77-річний оріхів'янин.

Дніпропетровщина: вночі наші захисники збили над областю 2 "Шахедів". Вночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада. Там пошкоджене аграрне підприємство. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя. Рятувальники приборкали вогонь. Пошкоджені 7 житлових будинків та 6 господарських споруд. Минулося без жертв.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Козача Лопань Харківського.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше і Берестове.

За добу поранених не зафіксувано.

Луганщина: за добу противник здійснив 115 обстрілів (526 снарядів).

Так звані правоохоронні органи "ЛНР" отримали нову рознарядку – виявляти щомісяця по 15 шпигунів та прихильників України.

Задля виконання такого плану знову посилено обшуки та затримання місцевих мешканців.

Донеччина: за добу — 8 людей загинуло в Краматорську, з них троє — діти; одна людина — в Маньківці; 46 — поранених (у т.ч одна дитина).

Окупанти здійснили 16 обстрілів населених пунктів: РСЗВ "Град", авіаудари (тип ракет не встановлено), "ФАБ-250", танк, артилерія, ОТРК "Іскандер".

Під вогнем 7 населених пунктів: Краматорськ, Авдіївка, с.Міньківка, смт Черкаське, с.Раздолівка, Костянтинівка, смт Біленьке.

Пошкоджено 15 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 3 магазина, кафе, РАГС, 2 ЛЕП, 2 цивільних автомобіля, спортивний комплекс, відділення Нова Пошти.

Миколаївщина: вчора ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Також вчора був обстріляний населений пункт Куцурубської громади: пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (316 снарядів), з них по м. Херсон — 2 мінометних обстріли (6 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 31 населеного пункту області.

Через російську агресію три людини за добу дістали поранення.