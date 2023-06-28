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Оккупанты бьют по 11 областям, атаковали дронами Черкасчину и Днепропетровщину, есть убитые

Станислав ПогориловСреда, 28 июня 2023, 10:43
Оккупанты бьют по 11 областям, атаковали дронами Черкасчину и Днепропетровщину, есть убитые
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали 11 областей Украины, Луганщину поливали огнем 115 раз, Черкасскую и Днепропетровскую области атаковали дронами, в Донецкой области убили 8 мирных жителей.

Источник: отчеты ОВА

Полтавщина: в годовщину теракта по ТЦ "Амстор" враг вновь атаковал Кременчугский район. Ракеты Х-22 попали в дачный кооператив. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. В результате обстрела ранен один ребенок. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Черкасская: ночью область подверглась вражеской атаке с воздуха. Наши защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника. Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе.

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Спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. К счастью, без пострадавших.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела из минометов, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов. Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Белопольская, Хотинская, Шалигинская громады.

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Предварительно - без жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Середино-Будская, Эсманская и Великописаревская громады.

Великописаревская громада: в результате обстрела повреждены четыре частных жилых дома, хозяйственная постройка, летняя кухня, гараж, три легковых автомобиля.

Запорожская: на территории области российские войска совершили 77 атак по 16 городам и селам.

Добавилось еще 40 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры: квартиры, дома, гаражи и другое имущество людей.

Авиацией враг ударил по Орехову и Малой Токмачке, из РСЗО совершил 5 обстрелов Левадного, Белогорья, Луговского, 70 артобстрелов пришлось по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Преображенке, Малиновке, Юрковке и другим прифронтовым селам. От вражеских снарядов погиб один человек, ранения получили 9 человек. В Пятихатках травмирован 75-летний мужчина, ранения получили 70-летний житель Орехова и женщины 87 и 78 лет.

Серьезные травмы получили пять жителей Преображенки. К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний ореховчанин.

Днепропетровщина: ночью наши защитники сбили над областью 2 "Шахедов". Ночью россияне ударили по Синельниковщине. Под прицелом оказалась Новопавловская громада. Там повреждено аграрное предприятие. Информация о последствиях уточняется.

Вчера вечером агрессор ударил по Никопольщине. В городе загорелся частный дом. Спасатели укротили огонь. Повреждены 7 жилых домов и 6 хозяйственных построек. Обошлось без жертв.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района и Казачья Лопань Харьковского.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам также подверглись Масютовка, Кисловка, Котляровка, Красное Первое и Берестовое.

За сутки раненых не зафиксировано.

Луганщина: за сутки противник совершил 115 обстрелов (526 снарядов).

Так называемые правоохранительные органы "ЛНР" получили новую разнарядку - выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины.

Для выполнения такого плана снова усилены обыски и задержания местных жителей.

Донетчина: за сутки - 8 человек погибло в Краматорске, из них трое - дети; один человек - в Маньковке; 46 - раненых (в т.ч один ребенок).

Оккупанты совершили 16 обстрелов населенных пунктов: РСЗО "Град", авиаудары (тип ракет не установлен), "ФАБ-250", танк, артиллерия, ОТРК "Искандер".

Под огнем 7 населенных пунктов: Краматорск, Авдеевка, с.Миньковка, пгт Черкасское, с.Раздоловка, Константиновка, пгт Беленькое.

Повреждены 15 жилых домов (из них 6 - многоквартирных), 3 магазина, кафе, ЗАГС, 2 ЛЭП, 2 гражданских автомобиля, спортивный комплекс, отделение Новой Почты.

Николаевщина: вчера враг обстреливал г. Очаков Очаковской громады, в результате чего возник пожар сухой травы на открытых территориях. Возгорания были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет.

Также вчера был обстрелян населенный пункт Куцурубской громады: повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (316 снарядов), из них по г. Херсон - 2 минометных обстрела (6 снарядов).

Оккупанты попали в районы 31 населенного пункта области.

Из-за российской агрессии три человека за сутки получили ранения.

Темы: регионывойнаУкраинаРосcия
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