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Сенатор США: Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока

Середа, 28 червня 2023, 11:56

Американський сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш вважає, що існує досить висока ймовірність того, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.

Про це сенатор сказав в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS – усе, що ми маємо", – зазначив Ріш.

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Він додав, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".

"Тож ATACMS – це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", – резюмував Ріш.

Раніше повідомлялося, що комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

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За попередніми даними ЗМІ, адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Дивіться також інтерв'ю "Європейської правди" з сенатором Джимом Рішем.

Теми: СШАармія
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