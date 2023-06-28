Сенатор США: Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока

Американський сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш вважає, що існує досить висока ймовірність того, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.

Про це сенатор сказав в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS – усе, що ми маємо", – зазначив Ріш.

Він додав, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".

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"Тож ATACMS – це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", – резюмував Ріш.

Раніше повідомлялося, що комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

За попередніми даними ЗМІ, адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

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