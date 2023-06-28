Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатор США: Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока

Середа, 28 червня 2023, 11:56

Американський сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш вважає, що існує досить висока ймовірність того, що Україна отримає далекобійні ракети ATACMS.

Про це сенатор сказав в інтерв'ю Голосу Америки, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав – надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS – усе, що ми маємо", – зазначив Ріш.

Він додав, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".

Реклама:

"Тож ATACMS – це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", – резюмував Ріш.

Раніше повідомлялося, що комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.

За попередніми даними ЗМІ, адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Дивіться також інтерв'ю "Європейської правди" з сенатором Джимом Рішем.

Теми: СШАармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
США
Війська "Вагнера" все ще перебувають в Україні – Пентагон
США запровадили санкції проти компаній, які сприяли діяльності ПВК "Вагнера" в Африці
США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: