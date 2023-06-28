Сенатор США: Возможность передачи Украине ракет ATACMS достаточно высока

Американский сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш считает, что существует достаточно высокая вероятность того, что Украина получит дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сенатор сказал в интервью Голосу Америки, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил – предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерная збря. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16, или ракеты ATACMS – все, что мы имеем", – отметил Риш.

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Он добавил, что американские законодатели продолжают давить на администрацию президента США Джо Байдена. По словам сенатора, "они уже активизировались".

"Поэтому ATACMS – это хорошее оружие, Украина должна его получить, и произойти это должно как можно скорее", – резюмировал Риш.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.

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Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

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