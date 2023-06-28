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ЄС готує новий механізм оборонних закупівель, від якого виграє також Україна

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 12:56

Євросоюз погодив новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння. 

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда". 

Ввечері у вівторок Європарламент і Рада ЄС досягли згоди щодо нових правил з метою стимулювати країни ЄС до спільних оборонних закупівель та підтримати європейський оборонпром. 

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Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.

Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструмента. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю – для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.

Аби скористатися цими коштами, компанії з контрактами на спільну закупівлю мають базуватися у ЄС або асоційованих країнах (у тому числі країнах Європейської асоціації вільної торгівлі, тобто включаючи Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію).

Країни, які спільно купуватимуть товари військового призначення, також зможуть домовитися купувати їх спільно з Україною та Молдовою.

"Якщо варварська війна РФ проти України чогось нас навчила, то це того, що зараз ми не готові захищати себе. Не можна далі ігнорувати це, ми маємо спільно виправляти ситуацію, і мали би зайнятися цим набагато раніше. Ця угода, попри доволі скромний бюджет, є важливим кроком до реальної спільної безпекової та оборонної політики ЄС",  – зазначив доповідач від комітету із закордонних справ та безпеки Міхаель Галер.

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Неформальна домовленість започатковує роботу над законодавчим актом, на основі якого інструмент створять і запустять. 

EDIRPA стане доповненням до Європейського фонду миру, з якого зараз фінансують у тому числі військову допомогу країн-членів для України.

Нагадаємо, минулого тижня посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

Теми: ЄСУкраїнаармія
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