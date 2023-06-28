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ЕС готовит новый механизм оборонных закупок, от которого выиграет также Украина

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 12:56

Евросоюз согласовал новый механизм, который имеет целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Вечером во вторник Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно новых правил с целью стимулировать страны ЕС к совместным оборонным закупкам и поддержать европейский оборонпром.

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Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, то есть включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).

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Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

"Если варварская война РФ против Украины чему-то нас научила, то это тому, что сейчас мы не готовы защищать себя. Нельзя дальше игнорировать это, мы должны совместно исправлять ситуацию, и должны были бы заняться этим гораздо раньше. Это соглашение, несмотря на довольно скромный бюджет, является важным шагом к реальной общей политике ЕС в вопросах обороны и безопасности", – отметил докладчик от комитета по иностранным делам и безопасности Михаэль Галер.

Неформальная договоренность начинает работу над законодательным актом, на основе которого инструмент создадут и запустят.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируют в том числе военную помощь стран-членов для Украины.

Напомним, на прошлой неделе послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.

Темы: ЕСУкраинаармия
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