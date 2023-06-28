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Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 13:07
Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зробити володіння англійською мовою обов'язковою вимогою при зайнятті державних посад. 

Джерело: текст проєкту закону №9432 (про застосування англійської мови в Україні) на сайті Верховної Ради

Деталі: Президент вніс цей законопроєкт до парламенту 28 червня, в День Конституції України.

У випадку ухвалення закон зобов’яже володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади:

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  • Державної служби категорії "А";
  • Державної служби категорії "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів;
  • Голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників;
  • Військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом (перелік встановлює КМУ);
  • Поліцейських середнього та вищого складу НПУ, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту (перелік встановлює уряд);
  • Прокурорів;
  • Працівників митних та податкових органів (перелік встановлює КМУ);
  • Керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки (перелік визначає Кабмін).

Також вимога володіти англійською мовою може висуватися в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародну співпрацю (за винятком виборних посад). 

Необхідний рівень володіння англійською мовою особами, які хочуть стати держслужбовцями, визначатиме Кабмін. Відповідні вимоги будуть розробляти з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Для військовослужбовців також діятиме стандарт НАТО STANAG 6001.

Втім, під час воєнного стану та мобілізації на військовослужбовців та правоохоронців вимога володіти англійською мовою не розповсюджується.

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Вимога знати англійську для держслужбовців категорії "А", голів місцевих держадміністрації та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після припинення/скасування воєнного стану, а для решти чиновників – через 4 роки після завершення воєнного стану. Це окреслено перехідними положеннями.

В інших сферах англійська мова заохочується, але не є обов'язковою, згідно з законом. Послуги на транспорті повинні дублюватися англійською мовою.  

Іспит з англійської для чиновників буде безкоштовним. Його можна буде складати не частіше 1 разу на 4 місяці, але необмежену кількість разів. 

 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, нині англійська мова є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн, а де-факто – й у інших країнах. Вона є однією з шести мов ООН, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Єврокомісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

Теми: моваЗеленськийзаконодавство
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