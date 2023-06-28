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Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників

Олена РощінаСереда, 28 червня 2023, 13:07
Зеленський пропонує зробити англійську мову обов'язковою для чиновників
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді зробити володіння англійською мовою обов'язковою вимогою при зайнятті державних посад. 

Джерело: текст проєкту закону №9432 (про застосування англійської мови в Україні) на сайті Верховної Ради

Деталі: Президент вніс цей законопроєкт до парламенту 28 червня, в День Конституції України.

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У випадку ухвалення закон зобов’яже володіти англійською мовою тих, хто претендує на посади:

  • Державної служби категорії "А";
  • Державної служби категорії "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів;
  • Голів місцевих держадміністрацій та їхніх заступників;
  • Військовослужбовців офіцерського складу, які служать за контрактом (перелік встановлює КМУ);
  • Поліцейських середнього та вищого складу НПУ, начальників в інших правоохоронних органах і службах цивільного захисту (перелік встановлює уряд);
  • Прокурорів;
  • Працівників митних та податкових органів (перелік встановлює КМУ);
  • Керівників суб'єктів господарювання державного сектора економіки (перелік визначає Кабмін).

Також вимога володіти англійською мовою може висуватися в органах місцевого самоврядування, якщо посада передбачає міжнародну співпрацю (за винятком виборних посад). 

Необхідний рівень володіння англійською мовою особами, які хочуть стати держслужбовцями, визначатиме Кабмін. Відповідні вимоги будуть розробляти з урахуванням рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Для військовослужбовців також діятиме стандарт НАТО STANAG 6001.

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Втім, під час воєнного стану та мобілізації на військовослужбовців та правоохоронців вимога володіти англійською мовою не розповсюджується.

Вимога знати англійську для держслужбовців категорії "А", голів місцевих держадміністрації та їхніх заступників набуде чинності через 2 роки після припинення/скасування воєнного стану, а для решти чиновників – через 4 роки після завершення воєнного стану. Це окреслено перехідними положеннями.

В інших сферах англійська мова заохочується, але не є обов'язковою, згідно з законом. Послуги на транспорті повинні дублюватися англійською мовою.  

Іспит з англійської для чиновників буде безкоштовним. Його можна буде складати не частіше 1 разу на 4 місяці, але необмежену кількість разів. 

 

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, нині англійська мова є офіційною де-юре у 58 зі 196 країн, а де-факто – й у інших країнах. Вона є однією з шести мов ООН, а також офіційною мовою Євросоюзу, Ради Європи, Єврокомісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

Теми: моваЗеленськийзаконодавство
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