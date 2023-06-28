Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сделать владение английским языком обязательным требованием при занятии государственных должностей.

Источник: текст проекта закона №9432 (о применении английского языка в Украине) на сайте Верховной Рады

Детали: Президент внес этот законопроект в парламент 28 июня, в День Конституции Украины.

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В случае принятия закон обяжет владеть английским языком тех, кто претендует на должности:

Государственной службы категории "А";

Государственной службы категории "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров;

Глав местных госадминистраций и их заместителей;

Военнослужащих офицерского состава, которые служат по контракту (перечень устанавливает КМУ);

Полицейских среднего и высшего состава НПУ, начальников в других правоохранительных органах и службах гражданской защиты (перечень устанавливает правительство);

Прокуроров;

Работников таможенных и налоговых органов (перечень устанавливает КМУ);

Руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (перечень определяет Кабмин).

Также требование владеть английским языком может выдвигаться в органах местного самоуправления, если должность предусматривает международное сотрудничество (за исключением выборных должностей).

Необходимый уровень владения английским языком лицами, которые хотят стать госслужащими, будет определять Кабмин. Соответствующие требования будут разрабатывать с учетом рекомендаций Совета Европы по языковому образованию. Для военнослужащих также будет действовать стандарт НАТО STANAG 6001.

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Впрочем, во время военного положения и мобилизации на военнослужащих и правоохранителей требование владеть английским языком не распространяется.

Требование знать английский для госслужащих категории "А", глав местных госадминистрации и их заместителей вступит в силу через 2 года после прекращения/отмены военного положения, а для остальных чиновников – через 4 года после завершения военного положения. Это очерчено переходными положениями.

В других сферах английский язык поощряется, но не является обязательным, согласно закону. Услуги на транспорте должны дублироваться на английском языке.

Экзамен по английскому для чиновников будет бесплатным. Его можно будет сдавать не чаще 1 раза в 4 месяца, но неограниченное количество раз.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран, а де-факто – и в других странах. Он является одним из шести языков ООН, а также официальным языком Евросоюза, Совета Европы, Еврокомиссии, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО.