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Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 13:11

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив подяку хорватським депутатам за прийняте рішення.

"Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати", – зазначив він.

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Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

Раніше хорватський уряд у четвер висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також Європейський парламент.

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Теми: Хорватіяісторіяголодомор
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