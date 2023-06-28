Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства висловив подяку хорватським депутатам за прийняте рішення.

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"Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати", – зазначив він.

Голодомор – штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

Раніше хорватський уряд у четвер висловив підтримку парламентській ініціативі з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

ВІДЕО ДНЯ

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти понад двох десятків країн світу, а також Європейський парламент.