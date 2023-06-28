Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность хорватским депутатам за принятое решение.

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"Я благодарен хорватскому парламенту за чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание геноцида Голодомора продолжает стремительно расти", – отметил он.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.

Ранее хорватское правительство в четверг выразило поддержку парламентской инициативе по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа парламенты более двух десятков стран мира, а также Европейский парламент.