Визначено директора Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, призначено засновника і партнера юридичної фірми "Астерс", члена дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіяна Ключковського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Ключковський, пише "Європейська правда".

За його словами, напередодні у Страсбурзі відбулось перше засідання Конференції учасників Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

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"Відучора Реєстр почав існувати не тільки формально, але й на практиці. Затверджені перші статутні органи Реєстру, його тимчасовий бюджет та визначені перші кроки його роботи. А ще – визначено виконавчого директора Реєстру. Це та частина, яка несе для мене особливо сейсмічні зміни, бо мені випала честь бути призначеним на цю посаду", – повідомив Ключковський.

Минулого тижня уряд номінував Ключковського на посаду, а вчора держави-учасниці Реєстру, яких наразі 45, консенсусом схвалили його кандидатуру.

За словами виконавчого директора, попереду – запуск Реєстру в практичному сенсі з тим, щоби він почав реєструвати вимоги про відшкодування і докази якомога швидше. Амбітна мета – зробити це до кінця цього року.

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Паралельно будуть тривати переговори із G7, ЄС та країнами-членами, ширшою спільнотою держав щодо створення повноцінного компенсаційного механізму. Проєкт міжнародного договору вже готується, зазначив Ключковський.

"Акцентуємо й на питаннях російських активів та їх конфіскації – працюємо на багатосторонніх та двосторонніх майданчиках над існуючими пропозиціями і готуємо нові", – додав він.

Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії.

Про те, хто в Україні отримає право на частку російських грошей та як працюватиме новий механізм, читайте у статті Гроші РФ для громадян України: про що домовилися лідери Європи на саміті в Рейк’явіку.

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