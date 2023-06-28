Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Определен директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 13:23

Исполнительным директором Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ключковский, пишет "Европейская правда".

По его словам, накануне в Страсбурге состоялось первое заседание Конференции участников Реестра  ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. 

"Со вчерашнего дня Реестр начал существовать не только формально, но и на практике. Утверждены первые уставные органы Реестра, его временный бюджет и определены первые шаги его работы. А еще – определен исполнительный директор Реестра. Это та часть, которая несет для меня особенно сейсмические изменения, потому что мне выпала честь быть назначенным на эту должность", – сообщил Ключковский.

Реклама:

На прошлой неделе правительство номинировало Ключковского на должность, а вчера государства-участники Реестра, которых сейчас 45, консенсусом одобрили его кандидатуру.

По словам исполнительного директора, впереди – запуск Реестра в практическом смысле с тем, чтобы он начал регистрировать требования о возмещении и доказательства как можно скорее. Амбициозная цель – сделать это до конца этого года.

Параллельно будут продолжаться переговоры с G7, ЕС и странами-членами, более широким сообществом государств по созданию полноценного компенсационного механизма. Проект международного договора уже готовится, отметил Ключковский.

ВИДЕО ДНЯ

"Акцентируем и на вопросах российских активов и их конфискации – работаем на многосторонних и двусторонних площадках над существующими предложениями и готовим новые", – добавил он.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике. 

Также советуем посмотреть короткий видеоблог по этому поводу.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Росcия
Суровикин знал, что Пригожин готовит мятеж – NYT
Резников советует не полагаться на бунты в России, хотя мятеж Пригожина – как снежный ком
Оккупанты бьют по 11 областям, атаковали дронами Черкасчину и Днепропетровщину, есть убитые
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: