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Определен директор Реестра ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 13:23

Исполнительным директором Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины, назначен основатель и партнер юридической фирмы "Астерс", член совещательного совета Школы права Украинского католического университета Маркиян Ключковский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Ключковский, пишет "Европейская правда".

По его словам, накануне в Страсбурге состоялось первое заседание Конференции участников Реестра  ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины. 

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"Со вчерашнего дня Реестр начал существовать не только формально, но и на практике. Утверждены первые уставные органы Реестра, его временный бюджет и определены первые шаги его работы. А еще – определен исполнительный директор Реестра. Это та часть, которая несет для меня особенно сейсмические изменения, потому что мне выпала честь быть назначенным на эту должность", – сообщил Ключковский.

На прошлой неделе правительство номинировало Ключковского на должность, а вчера государства-участники Реестра, которых сейчас 45, консенсусом одобрили его кандидатуру.

По словам исполнительного директора, впереди – запуск Реестра в практическом смысле с тем, чтобы он начал регистрировать требования о возмещении и доказательства как можно скорее. Амбициозная цель – сделать это до конца этого года.

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Параллельно будут продолжаться переговоры с G7, ЕС и странами-членами, более широким сообществом государств по созданию полноценного компенсационного механизма. Проект международного договора уже готовится, отметил Ключковский.

"Акцентируем и на вопросах российских активов и их конфискации – работаем на многосторонних и двусторонних площадках над существующими предложениями и готовим новые", – добавил он.

Напомним, соглашение о реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае на саммите Совета Европы в Исландии.

О том, кто в Украине получит право на долю российских денег и как будет работать новый механизм, читайте в статье Деньги РФ для граждан Украины: о чем договорились лидеры Европы на саммите в Рейкьявике. 

Также советуем посмотреть короткий видеоблог по этому поводу.

Темы: Росcиявойна
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