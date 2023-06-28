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Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 13:58

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що у середу прибув до Києва перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Про це Науседа повідомив у своєму Twitter, оприлюднивши відео з київського вокзалу, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем – місце України в НАТО", – написав Науседа.

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Наступний саміт лідерів держав НАТО відбудеться 11-12 липня. Він пройде у столиці Литви Вільнюсі. На зустрічі, як очікують, Альянс обговорюватиме перспективу членства України.

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Напередодні візиту до Києва Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Також у день візиту Науседи Литва повідомила, що передасть Україні не тільки пускові установки ЗРК NASAMS, а й додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

Теми: ЛитваНАТО
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