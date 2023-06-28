Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем – місце України в НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що у середу прибув до Києва перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Про це Науседа повідомив у своєму Twitter, оприлюднивши відео з київського вокзалу, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем – місце України в НАТО", – написав Науседа.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl Реклама: June 28, 2023

Наступний саміт лідерів держав НАТО відбудеться 11-12 липня. Він пройде у столиці Литви Вільнюсі. На зустрічі, як очікують, Альянс обговорюватиме перспективу членства України.

Напередодні візиту до Києва Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Також у день візиту Науседи Литва повідомила, що передасть Україні не тільки пускові установки ЗРК NASAMS, а й додаткові бронетранспортери та боєприпаси.