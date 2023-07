Президент Литвы: Прибыл в Киев с главным месседжем – место Украины в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в среду прибыл в Киев перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

Об этом Науседа сообщил в своем Twitter, обнародовав видео с киевского вокзала, пишет "Европейская правда".

"Прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным месседжем – место Украины в НАТО", – написал Науседа.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl

