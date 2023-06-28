Читачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр

До 23-річчя "Української правди" ми разом з Voloshyn Gallery проводили мистецький аукціон, який був покликаний на допомогу легендарній 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Разом з вами нам вдалося зібрати 3 259 286 гривень!

Нещодавно дорога 93-тя бригада надіслала нам дуже детальний звіт про витрачені кошти.

Отже вже придбано:

Чотирнадцять дронів Mavic 3T

Два планшети Lenovo

Два Генератори інверторні

Квадрокоптер DJI Mavic 3

А також інші необхідні для військових речі: мастило, батарейки, карти пам’яті.

Наші військові дякують всім за участь та підтримку.

Військові та волонтер Микола Давидюк , який передав дрони від УП 93-й бригаді

Разом зможемо усе! Все буде Україна!