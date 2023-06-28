Читачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр
Середа, 28 червня 2023, 14:15
До 23-річчя "Української правди" ми разом з Voloshyn Gallery проводили мистецький аукціон, який був покликаний на допомогу легендарній 93-тя ОМБр Холодний Яр.
Разом з вами нам вдалося зібрати 3 259 286 гривень!
Нещодавно дорога 93-тя бригада надіслала нам дуже детальний звіт про витрачені кошти.
Отже вже придбано:
- Чотирнадцять дронів Mavic 3T
- Два планшети Lenovo
- Два Генератори інверторні
- Квадрокоптер DJI Mavic 3
А також інші необхідні для військових речі: мастило, батарейки, карти пам’яті.
Наші військові дякують всім за участь та підтримку.
Разом зможемо усе! Все буде Україна!