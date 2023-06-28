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Читачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр

"Українська правда"Середа, 28 червня 2023, 14:15
Читачі УП разом з митцями допомогли 93-й бригаді ОМБр Холодний Яр

До 23-річчя "Української правди" ми разом з Voloshyn Gallery проводили мистецький аукціон, який був покликаний на допомогу легендарній 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Разом з вами нам вдалося зібрати 3 259 286 гривень!

Нещодавно дорога 93-тя бригада надіслала нам дуже детальний звіт про витрачені кошти.

Отже вже придбано:

  • Чотирнадцять дронів Mavic 3T
  • Два планшети Lenovo
  • Два Генератори інверторні
  • Квадрокоптер DJI Mavic 3

А також інші необхідні для військових речі: мастило, батарейки, карти пам’яті.

Наші військові дякують всім за участь та підтримку.

 
Журналісти УП Роман Романюк, Михайло Ткач та художник Анатолій Криволап, який надав свою роботу для аукціону
 
Військові та волонтер Микола Давидюк, який передав дрони від УП 93-й бригаді

Разом зможемо усе! Все буде Україна!

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