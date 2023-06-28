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Читатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)

"Украинская правда"Среда, 28 июня 2023, 14:15
Читатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)

До 23-річчя "Української правди" ми разом з Voloshyn Gallery проводили мистецький аукціон, який був покликаний на допомогу легендарній 93-тя ОМБр Холодний Яр.

Разом з вами нам вдалося зібрати 3 259 286 гривень!

Нещодавно дорога 93-тя бригада надіслала нам дуже детальний звіт про витрачені кошти.

Отже вже придбано:

  • Чотирнадцять дронів Mavic 3T
  • Два планшети Lenovo
  • Два Генератори інверторні
  • Квадрокоптер DJI Mavic 3

А також інші необхідні для військових речі: мастило, батарейки, карти пам’яті.

Наші військові дякують всім за участь та підтримку.

 
Журналісти УП Роман Романюк, Михайло Ткач та художник Анатолій Криволап, який надав свою роботу для аукціону
 
Військові та волонтер Микола Давидюк, який передав дрони від УП 93-й бригаді

Разом зможемо усе! Все буде Україна!

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