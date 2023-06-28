Зеленський: Навіть внутрішні сили РФ перестали озиратися на кволого господаря Кремля

Президент Володимир Зеленський вважає, що навіть внутрішні сили Росії вже перестали озиратися на "кволого господаря Кремля" Володимира Путіна і закликав надати України план дій щодо членства в НАТО.

Джерело: президент, виступаючи у Верховній Раді

Пряма мова: "Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світові, що це Альянс, який захищає і захистить, і це Альянс, який має досвід переможців і моральну перевагу переможців, переможців у повністю справедливій обороні...

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Щоб це стало реальністю, треба, щоб усі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль під час ухвалення своїх важливих рішень...

Навіть внутрішні сили в Росії вже перестали озиратися на кволого господаря Кремля.

Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість. І тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави".

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Деталі: Зеленський заявив, що напередодні важливих для українців дат: Дня Конституції, Дня Незалежності, тощо, в Україні мають розробити та ухвалити на засіданні РНБО майбутню доктрину країни.

За словами Зеленського, НАТО гарантуватиме безпеку для України, а українські сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів НАТО.

Зеленський наголосив, що будь-який заморожений конфлікт – це війна: "Війна, яка неодмінно розгориться, і питання лише в тому: коли? Скільки життів вона забере? Тому мир має бути чесним. Саме тому такий мир передбачає українська Формула миру. І саме тому українська Формула миру має універсальну користь: Україна ніколи не погодиться на жоден із варіантів замороженого конфлікту".

За його словами, від перемоги України у війні з Росією виграє ціла низка країн – Грузія, Молдова, Білорусь, країни Кавказу та Балтії.

Також, за його словами, навіть Росія повинна сприяти членству України в ЄС, адже це напряму пов'язано із збереженням РФ у чинних кордонах.

Він вважає, що українці мають знайти спосіб, щоб втамувати українську спраглість до справедливості: "Питання правосуддя щодо війни і геноцидної політики не буває простим, але у цьому випадку, чим більше буде вагань світу, тим більшими можуть стати реваншистські настрої у різних частинах світу".

Президент заявив, що "всі російські вбивці, терористи, кати повинні відповідати за скоєне проти українців та українок".

Він додав, що кожен актив, який належить РФ чи колу прихильників Путіна, має піти на компенсацію для українців.

Пряма мова: "Політичне та військове керівництво Росії не має уникнути правосуддя через те що у них нібито є імунітет, як у "керівників держави". Вони не "керівники держави", вони – бандити, які захопили контроль над держінституціями Росії, і вони абсолютно знахабніли від безкарності та почали тероризувати весь світ".

Зеленський подякував тим країнам, де російське політичне і військове керівництво сприймають, як "осіб, які повинні закінчити свої кар'єри на лаві підсудних у Гаазі", а російські активи - "заморожені, конфісковані і направлені на компенсацію збитків від російської агресії".

Пряма мова: "Україна зробить все можливе, щоб спеціальний трибунал щодо злочинів агресії Росії проти нашої держави був створений і запрацював реально зі злочинцями на лаві підсудних".

Він подякував Міжнародному кримінальному суду за рішення про ордер на арешт російського диктатора.

НАТО, за його словами, в останні роки мало дві фундаментальні слабкості: світ сумнівався, чи стане альянс захищати країни східного флангу НАТО, багато хто не сприймав і не сприймає НАТО. Членство України це ліквідує.