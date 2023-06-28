Зеленский: Даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля

Президент Владимир Зеленский считает, что даже внутренние силы России уже перестали оглядываться на "хилого хозяина Кремля" Владимира Путина и призвал предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Источник: президент, выступая в Верховной Раде

Прямая речь: "Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит, и это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей, победителей в полностью справедливой обороне...

Чтобы это стало реальностью, надо, чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений...

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Даже внутренние силы в России уже перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля.

Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей слабости. И поэтому абсурдно оглядываться на такого неспособного руководителя такого неспособного государства".

Детали: Зеленский заявил, что накануне важных для украинцев дат: Дня Конституции, Дня Независимости и т.д., в Украине должны разработать и принять на заседании СНБО будущую доктрину страны.

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По словам Зеленского, НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а украинские силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов НАТО.

Зеленский подчеркнул, что любой замороженный конфликт - это война: "Война, которая непременно разгорится, и вопрос лишь в том: когда? Сколько жизней она заберет? Поэтому мир должен быть честным. Именно поэтому такой мир предусматривает украинская Формула мира. И именно поэтому украинская Формула мира имеет универсальную пользу: Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта".

По его словам, от победы Украины в войне с Россией выиграет целый ряд стран - Грузия, Молдова, Беларусь, страны Кавказа и Балтии.

Также, по его словам, даже Россия должна способствовать членству Украины в ЕС, ведь это напрямую связано с сохранением РФ в действующих границах.

Он считает, что украинцы должны найти способ, чтобы утолить украинскую жажду справедливости: "Вопрос правосудия в отношении войны и геноцидной политики не бывает простым, но в этом случае, чем больше будет колебаний мира, тем большими могут стать реваншистские настроения в разных частях мира".

Президент заявил, что "все российские убийцы, террористы, палачи должны отвечать за содеянное против украинцев и украинок".

Он добавил, что каждый актив, который принадлежит РФ или из кругу сторонников Путина, должен пойти на компенсацию для украинцев.

Прямая речь: "Политическое и военное руководство России не должно избежать правосудия из-за того, что у них якобы есть иммунитет, как у "руководителей государства". Они не "руководители государства", они - бандиты, которые захватили контроль над госинститутами России, и они абсолютно обнаглели от безнаказанности и начали терроризировать весь мир".

Зеленский поблагодарил те страны, где российское политическое и военное руководство воспринимают, как "лиц, которые должны закончить свои карьеры на скамье подсудимых в Гааге", а российские активы - "заморожены, конфискованы и направлены на компенсацию ущерба от российской агрессии".

Прямая речь: "Украина сделает все возможное, чтобы специальный трибунал по преступлениям агрессии России против нашего государства был создан и заработал реально с преступниками на скамье подсудимых".

Он поблагодарил Международный уголовный суд за решение об ордере на арест российского диктатора.

НАТО, по его словам, в последние годы имело две фундаментальные слабости: мир сомневался, станет ли альянс защищать страны восточного фланга НАТО, многие не воспринимали и не воспринимают НАТО. Членство Украины это ликвидирует.