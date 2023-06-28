Рада прийняла закон про доплати військовим

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №9342 про доплати військовим під час воєнного стану.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, народна депутатка, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастсія Радіна у Facebook

Пряма мова Железняка: "Через 2,5 місяці після голосування правки про "30 тисяч", парламент нарешті прийняв у другому читанні та в цілому законопроект №9342 про доплати військовим".

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Деталі: За закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану" проголосували 311 народних обранців.

Железняк пояснив, що основна задача законопроекту – військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30 - 100 тис грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ.

Збережені норми:

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Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком КМУ.

Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки - не менше одного місяця.

Інші норми:

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів – два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком КМУ;

померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис грн на умовах і порядку КМУ;

мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тис грн за порядком КМУ;

щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів;

безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Щодо додаткового забезпечення військовим у розмір 20 100 гривень на місяць, які після поранень є тимчасово непридатними та обмежено придатними до служби і виведені в розпорядження Анастасія Радіна пояснила, що норма працювати таким чином:

Під час лікування після травми в госпіталі (зокрема і закордоном) та/або відпустки для лікування поранені отримуватимуть 100 000/міс. Якщо після лікування ВЛК визнає військового тимчасово непридатним/обмежено придатним на 6 - 12 місяців і його зараховують у розпорядження – такий військовий протягом двох місяців буде отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою, а далі – 20 100/міс на весь час перебування у розпорядженні (плюс оклад за званням та надбавку за вислугу).

Що було раніше: