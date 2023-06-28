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Рада приняла закон о доплатах военным

Станислав ПогориловСреда, 28 июня 2023, 14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
фото: Getty Images

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастсия Радина в Facebook

Прямая речь Железняка: "Через 2,5 месяца после голосования правки о "30 тысячах", парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным".

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Детали: За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" проголосовали 311 народных избранников.

Железняк пояснил, что основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 - 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ.

Сохранененные нормы:

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  • Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам - 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ.
  • Отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего.
  • Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки
  • Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.

Другие нормы:

  • Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров - два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ;
  • умершим вследствие ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тыс грн в порядке КМУ;
  • ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
  • непрерывный отпуск на лечение - не более 4 месяцев.

Относительно дополнительного обеспечения военным в размере 20 100 гривен в месяц, которые после ранений являются временно непригодными и ограниченно годными к службе и выведены в распоряжение Анастасия Радина объяснила, что норма будет работать следующим образом:

Во время лечения после травмы в госпитале (в том числе и за рубежом) и/или отпуска для лечения раненые будут получать 100 000/мес. Если после лечения ВЛК признает военного временно непригодным/ограниченно годным на 6 - 12 месяцев и его зачисляют в распоряжение - такой военный в течение двух месяцев будет получать денежное обеспечение по последней занимаемой должности, а дальше - 20 100/мес на все время пребывания в распоряжении (плюс оклад по званию и надбавку за выслугу).

Что предшествовало:

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект с правкой, которая возвращает выплату 30 тысяч гривен для украинских военных, находящихся вне мест боевых действий, а также службе гражданской защиты и полицейским.
  • Правка возвращает надбавку путем экономии на сокращении зарплат для госслужащих и менеджмента госпредприятий до 10 минимальных зарплат, или 67 тыс грн.
  • По словам первого заместителя главы налогового комитета Ярослава Железняка, для возвращения выплат в 30 тыс грн военным необходимо дополнительные 152,4 млрд грн, тогда как экономия от ограничений зарплат чиновников позволит сэкономить до 3 млрд грн.
  • Принятый Радой в апреле законопроект о возвращении выплаты 30 тысяч гривен военным не определяет источников финансирования этих дополнительных расходов в более 4 млрд долл, поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году, заявили в МВФ.
  • Глава НБУ Андрей Пышный также заявил, что решение о возвращении выплат 30 тысяч гривен военным не помогают Украине в переговорах о помощи с международными партнерами, в частности МВФ.

Темы: Верховная Радаармиязарплаты
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