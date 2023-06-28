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Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 15:13

Уряд Швейцарії не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.

Про це йдеться у комюніке, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Федеральна рада Швейцарії 28 червня відхилила запит компанії Ruag SA щодо 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет.

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Зазначені танки зараз зберігаються в Італії і в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

"Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв’язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету", – пояснили у заяві. 

В середині червня Національні збори – нижня палата парламенту – підтримала дозвіл продати Німеччині 25 із 96 списаних бойових танків Leopard 2 попри суворі експортні обмеження.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня Швейцарія анонсувала пакет гуманітарної допомоги вартістю 1,2 мільйона швейцарських франків (1,22 мільйона євро) для розмінування в Україні. 

Швейцарію критикують за те, що вона забороняє іншим державам передавати Києву вироблену в неї зброю з міркувань нейтралітету. Це стосується і Німеччини, яка не може постачати Україні боєприпаси до самохідних установок Gepard.

Читайте також: "Гроші не пахнуть". Як нейтральна Швейцарія допомагає і як блокує допомогу Україні

Теми: Швейцаріятанки
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