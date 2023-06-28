Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины

Правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Об этом говорится в коммюнике, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Федеральный совет Швейцарии 28 июня отклонил запрос компании Ruag SA по поводу 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете.

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Указанные танки сейчас хранятся в Италии и в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию для модернизации, а после того передать Украине в качестве военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета", – пояснили в заявлении.

В середине июня Национальное собрание – нижняя палата парламента – поддержало разрешение продать Германии 25 из 96 списанных боевых танков Leopard 2 несмотря на строгие экспортные ограничения.

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На прошлой неделе Швейцария анонсировала пакет гуманитарной помощи стоимостью 1,2 миллиона швейцарских франков (1,22 миллиона евро) для разминирования в Украине.

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета. Это касается и Германии, которая не может поставлять Украине боеприпасы к самоходным установкам Gepard.

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