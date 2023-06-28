Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 16:49
Серед американців зросла підтримка надання Україні зброї – опитування
Фото: Getty Images

Переважна більшість американців продовжує підтримувати військову допомогу Україні для захисту від повномасштабного вторгнення від Росії, вважаючи, що вона засвідчує Китаю та іншим суперникам США бажання захищати їхні та союзницькі інтереси.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos.

Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.

Реклама:

Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% – Республіканської та 57% незалежних.

Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".

Крім того, переважна більшість американців – 67% і 73% відповідно – більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Як зауважує Reuters, опитування відбулось через кілька днів після того, як керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos охопило 1004 повнолітніх респондентів по всіх США, зокрема 400 демократів і 383 республіканців. Похибка вимірювання становить близько 4% в обидва боки.

Напередодні, нагадаємо, США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, зокрема бронетехніку та додаткові боєприпаси для систем Patriot і HIMARS. Загальний обсяг військової допомоги з лютого 2022 року вже перевищив 40,5 мільярда доларів.

Теми: СШАопитуванняУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: