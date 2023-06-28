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Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 16:49
Среди американцев выросла поддержка предоставления Украине оружия - опрос
Фото: Getty Images

Подавляющее большинство американцев продолжает поддерживать военную помощь Украине для защиты от полномасштабного вторжения от России, считая, что она свидетельствует Китаю и другим соперникам США желание защищать их и союзнические интересы.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos.

Как отмечает Reuters, свежий опрос зафиксировал "резкий рост" поддержки предоставления вооружения Украине. В мае его поддерживали 46% респондентов, сейчас же их число выросло до 65%.

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В частности, за поставки американского оружия в Украину высказываются 81% сторонников Демократической партии, 56% – Республиканской и 57% независимых.

Также, как показал опрос Reuters/Ipsos, 76% американцев считают, что предоставление помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что Соединенные Штаты имеют "волю и способность защищать наши интересы, наших союзников и их самих".

Кроме того, подавляющее большинство американцев – 67% и 73% соответственно – более склонны поддержать на президентских выборах в США в следующем году кандидата, который продолжит военную помощь Украине, а также кандидата, который поддерживает НАТО.

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Как отмечает Reuters, опрос состоялся через несколько дней после того, как руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos охватил 1004 совершеннолетних респондентов по всем США, в том числе 400 демократов и 383 республиканцев. Погрешность измерения составляет около 4% в обе стороны.

Накануне, напомним, США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, в частности бронетехнику и дополнительные боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Общий объем военной помощи с февраля 2022 года уже превысил 40,5 миллиарда долларов.

Темы: СШАопросУкраина
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