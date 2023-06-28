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На тлі подій із "Вагнером" пропаганда РФ почала поширювати фейки про бої на Харківщині

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 17:12

Російські пропагандисти на тлі подій із ПВК "Вагнер" почали поширювати фейки про "захоплення міста Вовчанськ та бої за село Руська Лозова" на Харківщині, однак насправді ситуація на фронті в області повністю контролюється ЗСУ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Харківщини ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності.

Варто довіряти лише повідомленням з офіційних джерел. На сьогодні під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини. Жодного просування у ворога на території Харківської області немає.

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Наші захисники надійно утримують свої позиції та не поступилися жодним сантиметром нашої території.

Ворог не відмовився від планів захопити Харківщину та постійно намагається випробувати нашу оборону на міцність, використовує диверсійно-розвідувальні групи. Але усі спроби покращити своє тактичне положення зустрічають рішучий спротив ЗСУ та не мають успіхів. Ворог несе втрати в живій силі і техніці".

Деталі: Фейк про бої за Вовчанськ і його захоплення та бойові дії у Руській Лозовій росіяни запустили 27 червня. Пропагандисти заявили, що "колони ПВК "Вагнер", які йшли на Москву, повернули на Бєлгород і перетнули кордон із Харківською областю", а в результаті бойових дій "Вовчанськ взятий" і "йдуть бої за Руську Лозову".

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Теми: пропагандаРосіявійнаХарківська область
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