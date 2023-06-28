Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На тлі подій із "Вагнером" пропаганда РФ почала поширювати фейки про бої на Харківщині

Валентина РоманенкоСереда, 28 червня 2023, 17:12

Російські пропагандисти на тлі подій із ПВК "Вагнер" почали поширювати фейки про "захоплення міста Вовчанськ та бої за село Руська Лозова" на Харківщині, однак насправді ситуація на фронті в області повністю контролюється ЗСУ.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Харківщини ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності.

Реклама:

Варто довіряти лише повідомленням з офіційних джерел. На сьогодні під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини. Жодного просування у ворога на території Харківської області немає.

Наші захисники надійно утримують свої позиції та не поступилися жодним сантиметром нашої території.

Ворог не відмовився від планів захопити Харківщину та постійно намагається випробувати нашу оборону на міцність, використовує диверсійно-розвідувальні групи. Але усі спроби покращити своє тактичне положення зустрічають рішучий спротив ЗСУ та не мають успіхів. Ворог несе втрати в живій силі і техніці".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Фейк про бої за Вовчанськ і його захоплення та бойові дії у Руській Лозовій росіяни запустили 27 червня. Пропагандисти заявили, що "колони ПВК "Вагнер", які йшли на Москву, повернули на Бєлгород і перетнули кордон із Харківською областю", а в результаті бойових дій "Вовчанськ взятий" і "йдуть бої за Руську Лозову".

Теми: пропагандаРосіявійнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
пропаганда
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: