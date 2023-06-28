На фоне событий с "Вагнером" пропаганда РФ начала выдавать фейки о боях на Харьковщине

Российские пропагандисты на фоне событий с ЧВК "Вагнер" начали распространять фейки о "захвате города Волчанск и боях за село Русская Лозовая" на Харьковщине, однако на самом деле ситуация на фронте в области полностью контролируется ВСУ.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Для дестабилизации ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины враг периодически пытается вбросить в информпространство фейковую информацию о захвате тех или иных населенных пунктов. Вся эта информация не соответствует действительности.

Стоит доверять только сообщениям из официальных источников. На сегодня под временной оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковщины. Никакого продвижения у врага на территории Харьковской области нет.

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Наши защитники надежно удерживают свои позиции и не уступили ни одного сантиметра нашей территории.

Враг не отказался от планов захватить Харьковщину и постоянно пытается испытать нашу оборону на прочность, использует диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки улучшить свое тактическое положение встречают решительное сопротивление ВСУ и не имеют успехов. Враг несет потери в живой силе и технике".

Детали: Фейк о боях за Волчанск и его захват и боевые действия в Русской Лозовой россияне запустили 27 июня. Пропагандисты заявили, что "колонны ЧВК "Вагнер", которые шли на Москву, повернули на Белгород и пересекли границу с Харьковской областью", а в результате боевых действий "Волчанск взят" и "идут бои за Русскую Лозовую".