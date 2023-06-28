Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На фоне событий с "Вагнером" пропаганда РФ начала выдавать фейки о боях на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 17:12

Российские пропагандисты на фоне событий с ЧВК "Вагнер" начали распространять фейки о "захвате города Волчанск и боях за село Русская Лозовая" на Харьковщине, однако на самом деле ситуация на фронте в области полностью контролируется ВСУ.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Для дестабилизации ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины враг периодически пытается вбросить в информпространство фейковую информацию о захвате тех или иных населенных пунктов. Вся эта информация не соответствует действительности.

Стоит доверять только сообщениям из официальных источников. На сегодня под временной оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковщины. Никакого продвижения у врага на территории Харьковской области нет.

Реклама:

Наши защитники надежно удерживают свои позиции и не уступили ни одного сантиметра нашей территории.

Враг не отказался от планов захватить Харьковщину и постоянно пытается испытать нашу оборону на прочность, использует диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки улучшить свое тактическое положение встречают решительное сопротивление ВСУ и не имеют успехов. Враг несет потери в живой силе и технике".

Детали: Фейк о боях за Волчанск и его захват и боевые действия в Русской Лозовой россияне запустили 27 июня. Пропагандисты заявили, что "колонны ЧВК "Вагнер", которые шли на Москву, повернули на Белгород и пересекли границу с Харьковской областью", а в результате боевых действий "Волчанск взят" и "идут бои за Русскую Лозовую".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пропагандаРосcиявойнаХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

В США объяснили, почему их кассетные боеприпасы несут меньше угрозы для гражданских - CNN

видеоЗеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу

Все новости...
пропаганда
Не сдать украинские позиции, а показать преступления россиян. Что и как снимать на войне
У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ
Власти РФ выделят миллионы на поощрение лояльных Кремлю зарубежных журналистов
Последние новости
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
19:20
В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть погибшая и раненые
19:13
Генштаб: В Старобельске работникам больницы, не взявшим паспорта РФ, выдали "карточки резидентов"
18:59
Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
18:49
Украина сможет начать переговоры с ЕС без полного выполнения критериев Еврокомиссии – Стефанишина
18:44
Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин
18:25
Почти половина чехов не верят, что украинское контрнаступление приблизит конец войны
18:16
Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC
Все новости...
Реклама: