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На фоне событий с "Вагнером" пропаганда РФ начала выдавать фейки о боях на Харьковщине

Валентина РоманенкоСреда, 28 июня 2023, 17:12

Российские пропагандисты на фоне событий с ЧВК "Вагнер" начали распространять фейки о "захвате города Волчанск и боях за село Русская Лозовая" на Харьковщине, однако на самом деле ситуация на фронте в области полностью контролируется ВСУ.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Для дестабилизации ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины враг периодически пытается вбросить в информпространство фейковую информацию о захвате тех или иных населенных пунктов. Вся эта информация не соответствует действительности.

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Стоит доверять только сообщениям из официальных источников. На сегодня под временной оккупацией находятся 29 населенных пунктов Харьковщины. Никакого продвижения у врага на территории Харьковской области нет.

Наши защитники надежно удерживают свои позиции и не уступили ни одного сантиметра нашей территории.

Враг не отказался от планов захватить Харьковщину и постоянно пытается испытать нашу оборону на прочность, использует диверсионно-разведывательные группы. Но все попытки улучшить свое тактическое положение встречают решительное сопротивление ВСУ и не имеют успехов. Враг несет потери в живой силе и технике".

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Детали: Фейк о боях за Волчанск и его захват и боевые действия в Русской Лозовой россияне запустили 27 июня. Пропагандисты заявили, что "колонны ЧВК "Вагнер", которые шли на Москву, повернули на Белгород и пересекли границу с Харьковской областью", а в результате боевых действий "Волчанск взят" и "идут бои за Русскую Лозовую".

Темы: пропагандаРосcиявойнаХарьковская область
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