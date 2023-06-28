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Президент Литви: Я буду дуже здивований, якщо Зеленський не приїде на саміт НАТО

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 17:19

Президент Литви Гітанас Науседа очікує президента України Володимира Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, це він сказав у телефонній розмові з агентством BNS, перебуваючи в Києві.

Науседа сказав, що все ще чекає у Вільнюсі і на Володимира Зеленського, і на першу леді України Олену Зеленську.

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Він стверджує, що президент України не виказує розчарування відсутністю консенсусу у НАТО щодо запрошення України до членства, а навпаки – все ще намагається переконати більш скептично налаштовані західні країни щодо прийнятних для Києва зобов'язань перед НАТО.

"Насправді він дуже енергійний, він розуміє, що він також є учасником прийняття рішень", – сказав  Науседа.

"Його слово дійсно дуже важливе, і ми повинні скористатися цим фактором", – додав президент Литви.

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"Я був би дуже здивований, якби президент Зеленський не приїхав до Вільнюса. (...) Ми дуже чекаємо обох. Ми не знаємо, скільки часу порядок денний дозволить їм залишитися, але ми дуже сподіваємося, що побачимо їх обох у Вільнюсі", – наголосив Науседа.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що у середу прибув до Києва перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розуміє неможливість вступу України до НАТО під час війни, проте не бачить сенсу брати участь у саміті НАТО у Вільнюсі, якщо за підсумками Україна не отримає конкретних сигналів щодо того, коли вона може приєднатися до Альянсу.

Під час виступу у Верховній Раді в середу Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на Кремль, ухвалюючи рішення щодо майбутнього членства України.

Теми: ЛитваНАТОЗеленський
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