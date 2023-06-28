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Президент Литвы: Я буду очень удивлен, если Зеленский не приедет на саммит НАТО

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 17:19

Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает президента Украины Владимира Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, это он сказал в телефонном разговоре с агентством BNS, находясь в Киеве.

Науседа сказал, что все еще ждет в Вильнюсе и Владимира Зеленского, и первую леди Украины Елену Зеленскую.

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Он утверждает, что президент Украины не выражает разочарование отсутствием консенсуса в НАТО относительно приглашения Украины к членству, а наоборот – все еще пытается убедить более скептически настроенные западные страны относительно приемлемых для Киева обязательств перед НАТО.

"На самом деле он очень энергичный, он понимает, что он также является участником принятия решений", – сказал Науседа.

"Его слово действительно очень важно, и мы должны воспользоваться этим фактором", – добавил президент Литвы.

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"Я был бы очень удивлен, если бы президент Зеленский не приехал в Вильнюс. (...) Мы очень ждем обоих. Мы не знаем, сколько времени повестка дня позволит им остаться, но мы очень надеемся, что увидим их обоих в Вильнюсе", – подчеркнул Науседа.

Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в среду прибыл в Киев перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Во время выступления в Верховной Раде в среду Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.

Темы: ЛитваНАТОЗеленский
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