Президент Литвы: Я буду очень удивлен, если Зеленский не приедет на саммит НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает президента Украины Владимира Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, это он сказал в телефонном разговоре с агентством BNS, находясь в Киеве.

Науседа сказал, что все еще ждет в Вильнюсе и Владимира Зеленского, и первую леди Украины Елену Зеленскую.

Он утверждает, что президент Украины не выражает разочарование отсутствием консенсуса в НАТО относительно приглашения Украины к членству, а наоборот – все еще пытается убедить более скептически настроенные западные страны относительно приемлемых для Киева обязательств перед НАТО.

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"На самом деле он очень энергичный, он понимает, что он также является участником принятия решений", – сказал Науседа.

"Его слово действительно очень важно, и мы должны воспользоваться этим фактором", – добавил президент Литвы.

"Я был бы очень удивлен, если бы президент Зеленский не приехал в Вильнюс. (...) Мы очень ждем обоих. Мы не знаем, сколько времени повестка дня позволит им остаться, но мы очень надеемся, что увидим их обоих в Вильнюсе", – подчеркнул Науседа.

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Как сообщалось, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что в среду прибыл в Киев перед Вильнюсским саммитом с главным месседжем: "Место Украины в НАТО".

Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Во время выступления в Верховной Раде в среду Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины.