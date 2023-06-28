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Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 17:33
Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні.

Джерело: Зеленський на прес-конференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий".

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Деталі: Зеленський пояснив, що багатьох найманців "Вагнера" знищили Збройні сили України, тому на Москву пішло порівняно небагато з них.

Крім того, каже він, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни "незмінна і контрольована" і повторення вторгнення неможливе. "Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - додав президент.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Пригожин заявив, що після спроби заколоту в РФ його найманці повертаються у польові табори. 
  • Президент РФ Володимир Путін запропонував вагнерівцям, що вони можуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або відправитись у Білорусь.
  • Сам ватажок "ПВК", за словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, уже перебуває у Білорусі.

Теми: ВагнерБілорусьЗеленський
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