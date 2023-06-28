Зеленський вважає, що вагнерівців у Білорусі буде замало для нападу на Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що перекидання групи "Вагнер" у Білорусь не може серйозно загрожувати Україні.

Джерело: Зеленський на прес-конференції в середу в Києві після переговорів із президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не можу сказати, наскільки вони (вагнерівці) комусь загрожуватимуть на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий".

Реклама:

Деталі: Зеленський пояснив, що багатьох найманців "Вагнера" знищили Збройні сили України, тому на Москву пішло порівняно небагато з них.

Крім того, каже він, українська армія вважає, що ситуація на півночі країни "незмінна і контрольована" і повторення вторгнення неможливе. "Усе-таки в нас потужна, сучасна армія. І не на словах", - додав президент.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ