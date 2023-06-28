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Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 17:33
Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский считает, что переброска группы "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в среду в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой".

Детали: Зеленский объяснил, что многих наемников "Вагнера" уничтожили Вооруженные силы Украины, поэтому на Москву пошло сравнительно немного из них.

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Кроме того, говорит он, украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно. "Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", - добавил президент.

Что этому предшествовало:

  • Ранее Пригожин заявил, что после попытки мятежа в РФ его наемники возвращаются в полевые лагеря. 
  • Президент РФ Владимир Путин предложил вагнеровцам, что они могут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или отправиться в Беларусь.
  • Сам главарь "ЧВК", по словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, уже находится в Беларуси.

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Темы: ВагнерБеларусьЗеленский
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