Зеленский считает, что вагнеровцев в Беларуси будет мало для нападения на Украину
Президент Владимир Зеленский считает, что переброска группы "Вагнер" в Беларусь не может серьезно угрожать Украине.
Источник: Зеленский на пресс-конференции в среду в Киеве после переговоров с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Я не могу сказать, насколько они (вагнеровцы) кому-то будут угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой".
Детали: Зеленский объяснил, что многих наемников "Вагнера" уничтожили Вооруженные силы Украины, поэтому на Москву пошло сравнительно немного из них.
Кроме того, говорит он, украинская армия считает, что ситуация на севере страны "неизменная и контролируемая" и повторение вторжения невозможно. "Все-таки у нас мощная, современная армия. И не на словах", - добавил президент.
Что этому предшествовало:
- Ранее Пригожин заявил, что после попытки мятежа в РФ его наемники возвращаются в полевые лагеря.
- Президент РФ Владимир Путин предложил вагнеровцам, что они могут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или отправиться в Беларусь.
- Сам главарь "ЧВК", по словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, уже находится в Беларуси.