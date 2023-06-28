Президент Литви розповів, коли їхні NASAMS прибудуть до України

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, це він сказав у телефонній розмові з агентством BNS, перебуваючи в Києві.

Після того, як Литва оголосила про рішення купити для України дві пускові установки NASAMS, Науседа заявив, що це вдалося зробити без шкоди для національної безпеки.

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"Ми раді, що змогли це зробити без шкоди для власної безпеки, іншими словами, всі системи NASAMS, які були в Литві, залишаться на місці", – сказав литовський президент.

Установки, які Литва купує у норвезької компанії Kongsberg за 9,8 млн євро, повинні надійти в Україну протягом трьох місяців.

"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", – сказав Науседа.

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Минулого року президент України Володимир Зеленський звернувся до Литви з проханням передати системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS. Однак Державна рада оборони тоді вирішила не передавати системи, отримані у 2020 році, посилаючись на власні оборонні потреби Литви.

Міністерство національної оборони Литви також оголосило в середу, що Міністерство оборони Норвегії зробить додатковий внесок, передавши допоміжне обладнання для систем запуску ракет NASAMS.

Як повідомлялося, Гітанас Науседа очікує президента України Володимира Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.