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Президент Литви розповів, коли їхні NASAMS прибудуть до України

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 17:51

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що замовлені його країною пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України приблизно за три місяці.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, це він сказав у телефонній розмові з агентством BNS, перебуваючи в Києві.

Після того, як Литва оголосила про рішення купити для України дві пускові установки NASAMS, Науседа заявив, що це вдалося зробити без шкоди для національної безпеки.

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"Ми раді, що змогли це зробити без шкоди для власної безпеки, іншими словами, всі системи NASAMS, які були в Литві, залишаться на місці", – сказав литовський президент.

Установки, які Литва купує у норвезької компанії Kongsberg за 9,8 млн євро, повинні надійти в Україну протягом трьох місяців.

"Це має бути кінець вересня, початок жовтня", – сказав Науседа.

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Минулого року президент України Володимир Зеленський звернувся до Литви з проханням передати системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS. Однак Державна рада оборони тоді вирішила не передавати системи, отримані у 2020 році, посилаючись на власні оборонні потреби Литви.

Міністерство національної оборони Литви також оголосило в середу, що Міністерство оборони Норвегії зробить додатковий внесок, передавши допоміжне обладнання для систем запуску ракет NASAMS.

Як повідомлялося, Гітанас Науседа очікує президента України Володимира Зеленського з першою леді на саміті НАТО і буде дуже здивований, якщо цього не станеться.

Теми: ЛитваУкраїназброя
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