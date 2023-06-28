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Президент Литвы рассказал, когда их установки NASAMS прибудут в Украину

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 17:51

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что заказанные его страной пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину примерно через три месяца.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, это он сказал в телефонном разговоре с агентством BNS, находясь в Киеве.

После того, как Литва объявила о решении купить для Украины две пусковые установки NASAMS, Науседа заявил, что это удалось сделать без ущерба для национальной безопасности.

"Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте", – сказал литовский президент.

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Установки, которые Литва покупает у норвежской компании Kongsberg за 9,8 млн евро, должны поступить в Украину в течение трех месяцев.

"Это должно быть конец сентября, начало октября", – сказал Науседа.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский обратился к Литве с просьбой передать системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Однако Государственный совет обороны тогда решил не передавать системы, полученные в 2020 году, ссылаясь на собственные оборонные потребности Литвы.

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Министерство национальной обороны Литвы также объявило в среду, что Министерство обороны Норвегии сделает дополнительный вклад, передав вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS.

Как сообщалось, Гитанас Науседа ожидает президента Украины Владимира Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

Темы: ЛитваУкраинаоружие
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