Президент Литвы рассказал, когда их установки NASAMS прибудут в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что заказанные его страной пусковые установки ЗРК NASAMS прибудут в Украину примерно через три месяца.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, это он сказал в телефонном разговоре с агентством BNS, находясь в Киеве.

После того, как Литва объявила о решении купить для Украины две пусковые установки NASAMS, Науседа заявил, что это удалось сделать без ущерба для национальной безопасности.

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"Мы рады, что смогли это сделать без ущерба для собственной безопасности, другими словами, все системы NASAMS, которые были в Литве, останутся на месте", – сказал литовский президент.

Установки, которые Литва покупает у норвежской компании Kongsberg за 9,8 млн евро, должны поступить в Украину в течение трех месяцев.

"Это должно быть конец сентября, начало октября", – сказал Науседа.

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В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский обратился к Литве с просьбой передать системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS. Однако Государственный совет обороны тогда решил не передавать системы, полученные в 2020 году, ссылаясь на собственные оборонные потребности Литвы.

Министерство национальной обороны Литвы также объявило в среду, что Министерство обороны Норвегии сделает дополнительный вклад, передав вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS.

Как сообщалось, Гитанас Науседа ожидает президента Украины Владимира Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.