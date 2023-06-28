МЗС Китаю прокоментувало заяву свого посла в ЄС про деокупацію України

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на заяву свого посла при ЄС Фу Цун, який не виключив підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Як пише "Європейська правда", про це під час пресконференції заявила речниця МЗС КНР Мао Нін.

Вона зазначила, що позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою".

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"Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу і переговорів", – сказала речниця китайського МЗС.

Нагадаємо, напередодні китайський посол при Європейському Союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Коли китайського дипломата запитали про підтримку цілей України, зокрема повернення окупованих Росією українських територій, він відповів: "Не бачу причин, чому ні".

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Водночас у квітні посол Китаю у Франції Лу Шає заявив, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Більше про це тут: Китайський натяк: що стоїть за "помилкою" посла КНР у скандальній заяві про Україну.