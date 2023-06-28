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МИД Китая прокомментировал заявление своего посла в ЕС о деоккупации Украины

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 18:11

Министерство иностранных дел Китая отреагировало на заявление своего посла при ЕС Фу Цун, который не исключил поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам по состоянию на 1991 год.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин.

Она отметила, что позиция Китая по Украине "является последовательной и четкой".

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"Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", – сказала пресс-секретарь китайского МИД.

Напомним, накануне китайский посол при Европейском Союзе Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам по состоянию на 1991 год.

Когда китайского дипломата спросили о поддержке целей Украины, в частности возвращение оккупированных Россией украинских территорий, он ответил: "Не вижу причин, почему нет".

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В то же время в апреле посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны.

Больше об этом здесь: Китайский намек: что стоит за "ошибкой" посла КНР в скандальном заявлении об Украине.

Темы: КитайУкраинаКрым
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