Лідери ЄС на саміті мають схвалити рішення про гарантії безпеки для України – ЗМІ

Європейська рада на зустрічі протягом четверга й п’ятниці має обговорити, які майбутні безпекові зобов'язання Європейський Союз може надати Україні, що прагне стати членом ЄС і НАТО.

Про це стало відомо виданню Euractiv, у розпорядженні якого опинився останній проєкт висновків саміту ЄС, пише "Європейська правда".

Ідею формулювання про гарантії безпеки, за даними ЗМІ, минулого тижня запропонувала Франція, президент якої Емманюель Макрон на конференції GLOBSEC у травні закликав надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки".

"Європейський Союз та держави-члени готові разом із партнерами сприяти майбутнім зобов'язанням щодо безпеки України, які допоможуть Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації", – йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС.

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У тексті зазначено, що "ці зобов'язання будуть прийняті з повною повагою до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів", що має на меті дозволити кожній державі-члену вирішувати питання про свій внесок відповідно до власних законів і традицій.

Троє дипломатів Євросоюзу розповіли Euractiv, що лідери держав-членів тепер мають дати "роз'яснення" або "інтерпретації" того, якими можуть бути ці безпекові зобов'язання – особливо з боку нейтральних країн, як-то Австрії чи Ірландії.

"Ніхто точно не знає, які саме зобов'язання у сфері безпеки, як їх забезпечити, як фінансувати? Це все одно, що відкрити скриньку Пандори", – сказав один зі співрозмовників, маючи на увазі, що ЄС не має ні чітких меж оборонної політики, ні узгодженого підходу до неї.

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За словами іншого дипломата ЄС, "деякі країни-члени хочуть переконатися, що це жодним чином не суперечить трансатлантичним дебатам, особливо напередодні саміту НАТО у Вільнюсі".

Нагадаємо, що питання гарантій безпеки має бути обговорене на саміті Північноатлантичного Альянсу в липні.

Про те, що від нього очікує Україна, читайте у статті: Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони.