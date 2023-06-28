Лидеры ЕС на саммите должны одобрить решение о гарантиях безопасности для Украины - СМИ

Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине, стремящейся стать членом ЕС и НАТО.

Об этом стало известно изданию Euractiv, в распоряжении которого оказался последний проект выводов саммита ЕС, пишет "Европейская правда".

Идею формулировки о гарантиях безопасности, по данным СМИ, на прошлой неделе предложила Франция, президент которой Эмманюэль Макрон на конференции GLOBSEC в мае призвал предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами способствовать будущим обязательствам по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации", – говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС.

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В тексте указано, что "эти обязательства будут приняты с полным уважением к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", что имеет целью позволить каждому государству-члену решать вопрос о своем вкладе в соответствии с собственными законами и традициями.

Трое дипломатов Евросоюза рассказали Euractiv, что лидеры государств-членов теперь должны дать "разъяснения" или "интерпретации" того, какими могут быть эти обязательства по безопасности – особенно со стороны нейтральных стран, таких как Австрия или Ирландия.

"Никто точно не знает, какие именно обязательства в сфере безопасности, как их обеспечить, как финансировать? Это все равно, что открыть ящик Пандоры", – сказал один из собеседников, имея в виду, что ЕС не имеет ни четких границ оборонной политики, ни согласованного подхода к ней.

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По словам другого дипломата ЕС, "некоторые страны-члены хотят убедиться, что это никоим образом не противоречит трансатлантическим дебатам, особенно накануне саммита НАТО в Вильнюсе".

Напомним, что вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.

О том, что от него ожидает Украина, читайте в статье: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.