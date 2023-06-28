Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры ЕС на саммите должны одобрить решение о гарантиях безопасности для Украины - СМИ

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 19:19

Европейский совет на встрече в течение четверга и пятницы должен обсудить, какие будущие обязательства по безопасности Европейский Союз может предоставить Украине, стремящейся стать членом ЕС и НАТО.

Об этом стало известно изданию Euractiv, в распоряжении которого оказался последний проект выводов саммита ЕС, пишет "Европейская правда".

Идею формулировки о гарантиях безопасности, по данным СМИ, на прошлой неделе предложила Франция, президент которой Эмманюэль Макрон на конференции GLOBSEC в мае призвал предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности".

Реклама:

"Европейский Союз и государства-члены готовы вместе с партнерами способствовать будущим обязательствам по безопасности Украины, которые помогут Украине защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации", – говорится в последнем проекте выводов саммита ЕС.

В тексте указано, что "эти обязательства будут приняты с полным уважением к политике безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", что имеет целью позволить каждому государству-члену решать вопрос о своем вкладе в соответствии с собственными законами и традициями.

Трое дипломатов Евросоюза рассказали Euractiv, что лидеры государств-членов теперь должны дать "разъяснения" или "интерпретации" того, какими могут быть эти обязательства по безопасности – особенно со стороны нейтральных стран, таких как Австрия или Ирландия.

ВИДЕО ДНЯ

"Никто точно не знает, какие именно обязательства в сфере безопасности, как их обеспечить, как финансировать? Это все равно, что открыть ящик Пандоры", – сказал один из собеседников, имея в виду, что ЕС не имеет ни четких границ оборонной политики, ни согласованного подхода к ней.

По словам другого дипломата ЕС, "некоторые страны-члены хотят убедиться, что это никоим образом не противоречит трансатлантическим дебатам, особенно накануне саммита НАТО в Вильнюсе".

Напомним, что вопрос гарантий безопасности должен быть обсужден на саммите Североатлантического Альянса в июле.

О том, что от него ожидает Украина, читайте в статье: Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.

Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: