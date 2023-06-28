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Байден: Путін програє війну, він слабший, став ізгоєм в усьому світі

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 19:21

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослабнув після спроби заколоту приватної військової компанії "Вагнер".

Про це Байден сказав під час зустрічі з журналістами в середу, відповідаючи на питання CNN, повідомляє "Європейська правда".

Президент США спершу заявив, що йому "важко сказати", чи справді похитнулись позиції Путіна після спроби заколоту, "але він явно програє війну".

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"Він програє війну у своїй країні. Він став ізгоєм у всьому світі. І це не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, це Японія", – додав Байден.

На повторне запитання, чи слабший Путін сьогодні, якщо порівняти з минулим тижнем, Байден відповів: "Знаю, що це так".

Раніше президент США підкреслив, що Сполучені Штати та їхні найближчі союзники не причетні до заколоту групи "Вагнера" , вперше публічно коментуючи російські події цими вихідними. 

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Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

За даними ЗМІ, співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

Теми: БайденПутінвійна
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