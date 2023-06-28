Байден: Путин проигрывает войну, он слабее, стал изгоем во всем мире

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа частной военной компании "Вагнер".

Об этом Байден сказал во время встречи с журналистами в среду, отвечая на вопрос CNN, сообщает "Европейская правда".

Президент США сначала заявил, что ему "трудно сказать", действительно ли пошатнулись позиции Путина после попытки мятежа, "но он явно проигрывает войну".

"Он проигрывает войну в своей стране. Он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония", – добавил Байден.

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На повторный вопрос, слабее ли Путин сегодня, если сравнить с прошлой неделей, Байден ответил: "Знаю, что это так".

Ранее президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные.

Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

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По данным СМИ, сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.