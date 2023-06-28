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Байден: Путин проигрывает войну, он слабее, стал изгоем во всем мире

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 19:21

Американский президент Джо Байден считает, что глава России Владимир Путин "однозначно" ослаб после попытки мятежа частной военной компании "Вагнер".

Об этом Байден сказал во время встречи с журналистами в среду, отвечая на вопрос CNN, сообщает "Европейская правда".

Президент США сначала заявил, что ему "трудно сказать", действительно ли пошатнулись позиции Путина после попытки мятежа, "но он явно проигрывает войну".

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"Он проигрывает войну в своей стране. Он стал изгоем во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это Япония", – добавил Байден.

На повторный вопрос, слабее ли Путин сегодня, если сравнить с прошлой неделей, Байден ответил: "Знаю, что это так".

Ранее президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу группы "Вагнера", впервые публично комментируя российские события в эти выходные.

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Напомним, в минувшие выходные руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства.

По данным СМИ, сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

Темы: БайденПутинвойна
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