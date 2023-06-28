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Справа головного ката "Ізоляції" розглядатиметься у суді ще кілька років – Асєєв

Софія СередаСереда, 28 червня 2023, 19:34
Справа головного ката Ізоляції розглядатиметься у суді ще кілька років – Асєєв
Станіслав Асєєв, фото уп

Судовий розгляд справи головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куліковського ("Палича") може тривати ще два-три роки.

Джерело: журналіст, письменник та колишній в’язень табору "Ізоляція" Станіслав Асєєв в інтерв’ю "Українській правді"

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Пряма мова: "Я буквально місяць-півтора тому давав покази проти Куликовського. По справі проходить 21 людина. Я був дев’ятим. Засідання, я так розумію, відбувається десь раз на місяць. Тобто щонайменше рік ще буде іти суд (це якщо ми тільки беремо заслуховування потерпілих). А ще є свідки (теж декілька десятків людей). Тому я думаю, що, можливо, два або три роки будуть ще іти суди, якщо нічого не зміниться".

Деталі: Водночас Асєєв наразі задоволений перебігом судового процесу у справі "Палича". На його думку, "суддя абсолютно адекватний" і "розуміє, що це за процес, і що це за людина".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куліковського ("Палича") затримали у Києві 9 листопада 2021 року. 
  • У жовтні 2020 року бойовику було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук. Оперативники та слідчі поліції здобули докази злочинів "Палича". Він особисто та його спільники проводили допити полонених із застосуванням тортур: катували електрострумом, ґвалтували, ламали кістки, імітували розстріли та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну.

Теми: суд
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