Дело главного палача "Изоляции" будет рассматриваться в суде еще несколько лет – Асеев

Судебное разбирательство дела главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") может длиться еще два-три года.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Я буквально месяц-полтора назад давал показания против Куликовского. По делу проходит 21 человек. Я был девятым. Заседание, я так понимаю, происходит где-то раз в месяц. То есть минимум год еще будет идти суд (это если мы только берем заслушивание потерпевших). А еще есть свидетели (тоже несколько десятков человек). Поэтому я думаю, что, возможно, два или три года будут еще идти суды, если ничего не изменится".

Детали: В то же время Асеев пока доволен ходом судебного процесса по делу "Палыча". По его мнению, "судья абсолютно адекватный" и "понимает, что это за процесс и что это за человек".

Напомним: Главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") задержали в Киеве 9 ноября 2021 года.