Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дело главного палача "Изоляции" будет рассматриваться в суде еще несколько лет – Асеев

София СередаСреда, 28 июня 2023, 19:34
Дело главного палача Изоляции будет рассматриваться в суде еще несколько лет – Асеев
Станислав Асеев, фото уп

Судебное разбирательство дела главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") может длиться еще два-три года.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

Реклама:

Прямая речь: "Я буквально месяц-полтора назад давал показания против Куликовского. По делу проходит 21 человек. Я был девятым. Заседание, я так понимаю, происходит где-то раз в месяц. То есть минимум год еще будет идти суд (это если мы только берем заслушивание потерпевших). А еще есть свидетели (тоже несколько десятков человек). Поэтому я думаю, что, возможно, два или три года будут еще идти суды, если ничего не изменится".

Детали: В то же время Асеев пока доволен ходом судебного процесса по делу "Палыча". По его мнению, "судья абсолютно адекватный" и "понимает, что это за процесс и что это за человек".

Напомним: Главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") задержали в Киеве 9 ноября 2021 года.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
суд
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Катастрофа АН-26 2020 года: суд до сих пор не приступил к рассмотрению дела
В День Независимости оккупационный суд отправил трех активистов в Крыму в СИЗО
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: