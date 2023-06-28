Зведення Генштабу: РФ з усіх сил намагається зупинити наступ України

На запорізькому та херсонському напрямках російська армія зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що на цих напрямках ворог завдав авіаударів в районах Левадного і Малої Токмачки Запорізької області, а також здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів.

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За даними ГШ, протягом доби росіяни завдали 2 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на лиманському, бахмутському та мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

ВІДЕО ДНЯ

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

На куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори та завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.